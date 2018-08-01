Электронные палочки способны менять вкусы продуктов на соленый или кислый

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Изобретения, которые разработали специалисты Штатов вместе с Сингапуром, они проверили на 31 человеке.

Электронные палочки и глубокая тарелка способны менять вкусы продуктов на соленый или кислый, как сообщают ученые из Сингапура. По их исследованиям становится понятно, что смена вкуса зависит от силы тока – для кислоты необходимо 180 мА, а для соленого вкуса только 40 мА.

Электронные палочки по своей конструкции являются электродами, а вот суповая тарелка имеет два закрепленных на ее краях электрона. Начинка изобретений – это аккумулятор, светодиод для отображения вкуса и управляющая плата Arduino, которая соединена с двумя электронами.

Во время опытов на 31 человеком удалось выяснить, что в силу различных вкусовых рецепторов испытуемые по-разному трактуют вкусы. Для предметов на пробу были выбраны: соленый и разбавленный суп мисосуру, и соленое с несоленым картофельное пюре. Учитывая, что у человека 5 вкусовых рецепторов, ученые просили описывать все блюда именно по ним и понравилось есть такими приборами и с такой тарелки. Однако у всех были разные вкусы или совсем менялись от воздействия электронов.