Океанологи назвали причину таинственных исчезновений в Бермудском треугольнике

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Иначе называемый «треугольником дьявола», данный район имеет ряд судоходных путей, который унес более тысячи жизней за последнюю сотню лет.

Научные сотрудники Университета Саутгемптона предполагают, что 100-футовые океанические волны являются причиной гибели огромного числа лодок в Бермудском треугольнике. Регион-аномалия давно ужасает таинственными пропажами кораблей и самолетов, но ученые считают, что их исчезновения объясняются «волнами-убийцами».

Для изучения этого явления, британские специалисты применяют закрытые симуляторы в целях воссоздания чудовищных всплесков воды, некоторые из которых достигали 30 метров в высоту. Сотрудники университета соорудили модель большого корабля, пропавшего без вести в Бермудском треугольнике в 1918 году, перевозя на своем борту 300 человек. Доктор Саймон Боксолл считает, в печально известной области в Атлантике часто проходят три массивных шторма, сходящихся с разных направлений, что само по себе является прекрасными условиями для волн-изгоев, которые способны поглотить даже такое судно, как «Циклоп».