Учёные разбили в пух и прах ТОП-5 мифов о здоровом питании

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Многие считают, что здоровое питание - это скучно, однообразно и обязательно невкусно. Однако, американские ученые доказали, что почти все можно, главное есть, зная меру.

Алкоголь. Многие сторонники здорового питания считают, что алкоголь - это неприемлемый продукт в рационе. Но ученые из Политехнического университета Вирджинии категорически не согласны с таким выводом. Согласно их исследованиям, ресвератрол, вещество, содержащееся в кожуре винограда и, соответственно, в вине, благоприятно воздействует на мозг и замедляет его старение.

Кофе. Ранее считалось, что кофе приводит к развитию рака мочевого пузыря. Но в 2016 году эксперты доказали, что употребление одной чашки кофе в день наоборот уменьшает риск рака и болезней сердечно-сосудистой системы.

Замороженные овощи. Также советуют употреблять в пищу только свежие продукты, так как замороженные теряют полезные свойства во время термической обработки. Однако ученые сообщили, что при хранении сырых овощей они с каждым днем все менее полезны, а в замороженных сохраняются такие полезные вещества, как рибофлавин и аскорбиновая кислота.

Свежевыжатые соки. К сожалению, согласно выводу американских ученых, фреши, особенно натощак, очень плохо влияют на микрофлору кишечника, так как тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу и микроорганизмы, неспособные справиться с углеводами, погибают.

Жирная пища. Исследования показали, что при недостатке в рационе жиров увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также сообщается, употребление жиров никак не влияет на развитие рака молочной железы или же толстой кишки.

Таким образом, ученые разбили в пух и прах ТОП-5 мифов о здоровом питании и доказали, что самое главное - это понимать свой организм и давать ему то, что он требует вовремя.