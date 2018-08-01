Ученые: Наночастицы перекиси водорода защитят от кариеса

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Открытие может перевернуть представление людей о лечении зубов и оставить стоматологов без работы.

Ученые-химики из США случайно выяснили, что, созданный для нормализации уровня железа в организме, наноматериал отлично растворяет на зубной поверхности пленку из микробов и зубные камни, что способствует предотвращению развития кариеса.

Ученые пояснили, что действие наночастиц идентично действию ферментов. Они стабильны до тех пор, пока среда не станет кислой, тогда они начинают производить перекись водорода, который убивает бактерии и разрушает новообразования, не повреждая зубную эмаль.

Ученые протестировали наночастицы на муляжах, которые покрыли наростами и «заразили» микроорганизмами, вызывающими кариес. Действие «зубного порошка» на основе перекиси водорода оказалось крайне эффективным, поэтому химики перешли к следующему этапу – протестировали действие наночастиц на лабораторных крысах.

Тестирование завершилось успешно. У подопытных отметили отсутствие налета, зубных камней и неповрежденную зубную эмаль. Ученые подчеркивают, что воздействие «зубного порошка» не отразилось на микрофлоре грызунов, а также не повлияла на прочие аспекты их жизни.

Исследователи считают, что для добавленные в зубные пасты или растворы для полоскания полости рта наночастицы защитят от кариеса и зубного налета.

Первые клинические испытания пройдут в ближайшее время. Ученые надеются, что их методика покажет себя эффективной и безопасной для человека.