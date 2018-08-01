NASA показало лучшие марсианские дома по результатам конкурса

Сегодня, 20:51

Конкурс проектов жилищ для колонии землян на Марсе был объявлен NASA в 2014 году. Приз составляет 100 тыс. долларов.

Сейчас лучшие марсианские дома были продемонстрированы. В проекте участвовали команды из 18 стран, но в числе лучших пяти по результатам конкурса оказались только американцы.

Лидером конкурса объявлена команда из Арканзаса Team Zopherus. Они предложили печатать марсианские дома на 3D-принтере из строительного материала, находящегося на планете. Специальный модуль для строительства домов будет перемещаться по поверхности планеты. Стройматериалы будут собирать роботы-заготовители.

Двухэтажные конусообразные дома согласно проекту будут защищены от радиации. Проект предусматривает окна, туалеты, мебель и другие блага цивилизации.

Остальные четыре команды-финалиста конкурса также предлагают печатать дома на 3D-принтере. Конкурсанты из Джексона, Миссисипи, предлагают построить здание в виде четырехэтажного конуса. Под защитным куполом они предлагают устроить сад и гараж.

Команда из Нью-Йорка показала проект автономных модулей из двух этажей каждый, соединенных переходами.