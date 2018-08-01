Учёные: Земле угрожает гигантская комета Невероятный Халк

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Космический объект окружает газопылевой слой диаметром около 260 тысяч км, который может спровоцировать электромагнитные нарушения в околоземной сфере и погубить все живое. Апокалипсис может произойти 7 августа.

К Земле стремительно приближается гигантская необычная комета «Невероятный Халк», получившая свое наименование за невероятные габариты, зеленый оттенок и отсутствие хвоста. Она была открыта в сентябре прошлого года, а максимально приблизится 7 августа (на 113,4 млн км), и угрожает всей цивилизации. Космический гигант окружен 260 000-километровым облаком пыли и газа, который электризуется солнечным ветром.

Ученый Евгений Дмитриев заявил, что процесс прохождения Земли через ГПО может породить смертельную, ранее не виданную гигантскую молнию, она породит сильнейший космический электромагнитный импульс, сравнимый с силой взрыва ядерной бомбы. Он приведет к страшным последствиям: произойдет поломка всех электронных установок, свою работу прекратят заводы и предприятия, объекты жизнеобеспечения, транспорт остановится, с неба начнут падать все самолеты и вертолеты. Эксперт заявил, что разрушительной катастрофы таких масштабов может и не произойти, однако специалистам необходимо бросить все силы и знания на защиту Земли и уменьшение последствий апокалипсиса.

В то же время астроном Станислав Короткий уверен, что эта комета распалась в прошлом месяце, а потому не представляет никакой опасности - ее больше нет.