Чем угрожают человеку искусственные стволовые клетки

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Ученые стремятся изобрести безопасный способ выведения стволовых клеток.

Стволовые клетки - это неразделенные и незрелые клетки, которые способны делиться и обращаться в специальные, слагающие ткани и органы, сегменты. Существует два типа таких клеток: эмбриональные и индуцированные. Особенность эмбриональных состоит в том, что это по сути клетки зародыша на ранних этапах его развития. А вот индуцированные - это искусственные, выведенные стволовые клетки, то есть берется клетка взрослого человека, ее генетическая память очищается и таким образом получается абсолютно новая стволовая клетка. Однако, ученые выяснили, что использование таких сегментов может быть опасно для здоровья пациента. Почему? Так как митохондриальный геном достаточно трудно изменить, его мутации угрожают тем, что сильно повлияют на память и других, выращенных рядом с ними клеток. Таким образом, человек, желающий излечиться от какой-либо генетической болезни может заработать себе еще одну.

Исследователи, конечно же, уже думали, как человеку избежать подобной ситуации, однако, один из способов малодейственен, а другой слишком дорогой и сложный. Он заключается в том, чтобы из ядра клетки, помещенного в яйцеклетку, вырастить эмбриона и использовать его стволовые клетки. Но опять же это слишком дорого и трудновыполнимо.

Сейчас ученые пытаются преодолеть барьер, который поставила им природа, чтобы суметь лечить генетические болезни разного рода. И если это произойдет, то человечество шагнет далеко вперед.