«Предвестники Апокалипсиса»: Уфологи показали самые опасные НЛО на видео

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Участившиеся случаи визита пришельцев на Землю эксперты рассматривают как предвестник глобальной трагедии.

Специалисты в области паранормальных явлений обеспокоены повышенной активностью инопланетных жителей. В последнее время уфологи находят все больше доказательств реальности существования других цивилизаций, представители которых начали очень часто наведываться на Землю. Загадочные неопознанные летающие объекты очевидцы встречают в самых разных частях планеты. Парящие светящиеся объекты в небе часто становятся предметом бурных дискуссий и опасений. Уфологи уверены, что высокоразвитые существа пытаются предупредить человечество о грядущей угрозе их существованию, однако власти, опасаясь паники, скрывают от общественности правду.

Тот факт, что предвестники Апокалипсиса больше не скрываются, и появляются в самых разных вариациях, вызывает еще больше опасений. Недавно уфологи на видео показали самые опасные НЛО, которые смогли запечатлеть очевидцы. В ролике можно видеть объекты, которые выглядят как общепризнанный корабль пришельцев, а также загадочный розовый округлый объект, который долго парил на фоне безоблачного вечернего неба.