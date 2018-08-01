На форуме «Армия-2018» Роскосмос покажет макет сверхтяжелой ракеты

Сегодня, 20:06

Госкорпорация «Роскосмос» покажет макет такой ракеты, который подготовила РКК «Энергия». Масштаб макета будет 1:20, в высоту он будет составлять 5,5 м.

Кроме того, на форуме «Армия-2018» самарский РКЦ «Прогресс» представит макет ракеты среднего класса «Союз-5». По поводу сверхтяжелой ракеты сообщается, что ее первую ступень будут составлять несколько первых ступеней «Союза-5» (как у Falcon Heavy).

Если разработка проекта сверхтяжелой ракеты у «Энергии» пройдет успешно, стоить ее предстоит «Прогрессу». Только плохая новость состоит в том, что конкурент Falcon Heavy уже летает и может выводить на орбиту десятки тонн полезной нагрузки, причем его первые ступени (Falcon 9) способны возвращаться и садиться для последующего повторного использования.

Форум «Армия-2018» пройдет в этом году с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот».

Согласно еще одному сообщению, «Российские космические системы» начали разрабатывать проект новой спутниковой системы глобальной связи. Но это тоже отдаленный проект, требующий при этом больших финансовых вложений (планируемое этой программой количество спутников – 640).