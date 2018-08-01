«Землю уничтожат супервулканы»: Учёные рассказали о самых крупных извержениях

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Супервулканы уже не раз вызывали мини-ледниковые периоды, которые длились десятилетиями, закрывая Солнце своим пеплом и насыщая воздух серой.

Учёные из Университета Цинциннати решили «уйти в прошлое», чтобы узнать, как супервулканы могут изменить ход истории в случае масштабного изменения. Считается, что такое глобальное событие может полностью поменять климат. Кроме того, супервулканы могут уничтожить Землю.

Доцент астрологии и геологии Кеннет Танкерсли заявляет, что именно содержание в осадках платины позволило целой группе учёных определить, что в результате действия вулканов произошло изменения климата в западном полушарии земли миллионы лет назад. С начала ледникового периода произошло три крупных извержения.

Учёные рассказали, что их работа поможет подготовиться к будущим извержениям, которые могут лишить человечество тепла на десятилетия. Говоря о самых крупных извержениях, они отметили взрыв Эльдджи, который произошёл более 1000 лет назад. Тогда в атмосферу попало слишком много пепла, который несколько лет закрывал Солнце. Это привело к экстремальному снижению температуры во всей Исландии. В 1800-х годах извержение на острове Кракатау вызвало холодную зиму и лето.

Ключом к разгадке является платина, которая попадает на поверхность Земли из недр естественным образом при извержении вулканов. Учёные взяли пробы из исторических зон, таких как долина Огайо, на юго-западе США, в Карибском бассейне и Низине Майя в Гватемале. Оказалось, что все вулканы в этих регионах извергались в последние 1000 лет.

Примечательно, что один из таких супервулканов может повлиять на целый континент. Последнее подобное извержение привело к мини-ледниковому периоду. Кроме того, газы в воздухе будут отравлять всё живое. В атмосферу может попасть больше 200 млн тонн двуокиси серы, которая разлетится по всему миру. Это может буквально создать завесу, через которую свет и тепло Солнца просто не пройдёт.

Сейчас самым опасным и большим супервулканом в мире считается Йеллоустоун. Он взрывался несколько раз в период с 2,1 млн до 830 000 лет. Однако извержение Йеллоустоуна может привести к более серьёзным проблемам в климате, которые продлятся тысячи лет. Именно поэтому исследование учёных настолько важно. Они хотят предупредить людей о катастрофе вовремя и свести количество жертв к минимуму.