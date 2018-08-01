В ЦАГИ прошёл первый этап испытаний вертолёта VTR500

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Он является лёгким и многоцелевым. Уже изготовлена модель с масштабом 1:4.

Первый этап своих испытаний вертолёт VTR500 прошёл в ЦАГИ. Для этого использовалась вертикальная штопорная аэродинамическая труба.

Именно после них специалисты получили основные данные о том, какое сопротивление будет иметь модель корпуса и важнейшие части вертолёта.

Испытания показали, что расчётные данные полностью подтвердились при моделировании различных углов атаки.

Вертолёт VTR500 станет обладать крупнейшей в своём классе кабиной. Там смогут разместиться пять человек. Скорость воздушного аппарата останется не большой, а вот его максимальная дальность возрастёт до 860 километров.

Эта новинка, после запуска в производство, сможет не только перевозить грузы или пассажиров. Она вполне пригодна в качестве медицинской или учебной техники.

До последнего времени серьёзную конкуренцию советскому и российскому вертолётостроению создавала американская фирма Сикорского.

Этот российский конструктор вертолётов предпочёл покинуть Родину после революции. Его гениальные идеи работали на далёкую перспективу.

Видимо, они подошли к концу, раз США уже давно не демонстрируют ничего принципиального нового в этой сфере.