В Европу придет первое эффективное лекарство от мигрени за последние 20 лет

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В одной только Британии от сильных головных болей страдает свыше 8 миллионов жителей. Однако, королевство хоть и получило лицензию на новый препарат, но государственное финансирование оно не получит – только частные клиники закупят его.

Первое эффективное лекарство от мигрени за последние 20 лет под названием эренумаб разрабатывали несколько десятилетий. Скоро оно получит регистрационное свидетельство в США и придет в Европу. Разработкой занимается компания Novartis, которая доказала работу своего препарата на 246 страдающих от мигрени.

Когда фармацевты подбирали участников, они останавливались на тех, кто испытывал более 4 приступов в месяц. Также они создали группу, которых «кормили» плацебо. В результате эксперимента в первой группе у 30% испытуемых уменьшилась боль в половину, а в плацебо-группы – 14%. Через некоторое время у принимающих эренумаб сократились дни боли на 6,6 дней, а у других – на 4,2.

Когда лекарство появится в продаже, его нужно будет вводить в организм один раз в месяц в дозировке 70-140 мг. Однако для этого не обязательно нужен фельдшер – для самовведения будет автоинжектор. Его стоимость составит около 438 фунтов за инъекцию.