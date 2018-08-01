Российские генетики сняли с рачков вину в массовой гибели кораллов

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Оказалось, что паразитирующие организмы необязательно приносят непоправимый вред хозяину.

Колонии кораллов являются самым чувствительным индикатором любых климатических изменений. К сожалению, ученые выяснили, что пятая часть коралловых колоний, включая природное чудо света Большой барьерный риф, могут исчезнуть с лица Земли уже в течение этого столетия.

Исследователи ранее предполагали, что переносчиками различных инфекций, которые приводят к гибели беспозвоночных, являются паразитические рачки - копеподы, которые поселяются в наростах на коралле. Однако, оказалось, что даже если наросты - галлы - опасны для самого беспозвоночного, то рачки могут спокойно там проживать, как и некоторые другие микроорганизмы, которые обнаружили российские генетики и на здоровой части коралла, и на пораженной. С рачков сняли вину в массовой гибели кораллов на Карибах и в Красном море. Сейчас ведутся поиски выяснения причин заражения целых колоний беспозвоночных.

К сожалению, выяснение обстоятельств гибели кораллов занимает очень много времени и множество из них уже погибло. Ученые даже предполагали, что данный процесс происходит из-за глобального потепления, что весьма вероятно, но тогда уже не нужно искать причину. Стоит побороться за торможение процесса потепления на планете.