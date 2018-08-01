Билл Гейтс предлагает учиться материнству у кенгуру

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Один из самых богатых людей планеты недоволен уровнем связи матери и ребёнка и растущим количеством детских смертей.

За правильным примером следует обращаться к меньшим братьям, считает миллиардер. Билл Гейтс в блоге часто выкладывает свои мысли о новейших технологиях и открытиях в других сферах науки. Так, после публикации результатов 20-летнего исследования в American Academy of Pediatrics, доказывающего полезность общения матери и преждевременно рождённого малыша по методу кенгуру, Билл Гейтс одобрил его и в своём блоге.

Согласно работе, метод кенгуру не только создаёт и улучшает ментальную и эмоциональную связь матери и ребёнка, но и уберегает новорожденного от вирусов. Материнство по примеру кенгуру активно практикуется в странах Африки, но подвергается скепсису со стороны развитых государств. Билл Гейтс привёл и другие исследования, которые подтверждают теорию о том, что метод кенгуру повышает выживаемость среди новорожденных, и активно пропагандирует его среди своих читателей.