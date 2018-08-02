Врачи: Лечение многоножками скорее убьет, чем поможет

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К китайским врачам обратились мама и сын с симптомами инфекционного заболевания. Оказалось, что виной была народная медицина.

Полусырые и сырые продукты: креветки, моллюски, устрицы, рыба, насекомые являются лакомствами в восточной кухне, которая покорила весь мир. Однако после исследования Южного медицинского университета в Гуанчжоу удалось узнать, что они – переносчики Angiostrongylus cantonensis.

Это черви, которые могут появиться на поверхности продуктов после крыс, у которых они развиваются в легких. Паразиты несут за собой неприятные, а порой и страшные последствия: невыносимые головные боли, угнетенность, тошнота и рвота, воспалительные процессы по всему телу, жжение под кожей. Симптомы могут мучить больного более двух недель, если не поразить весь организм.

Насекомые в восточных странах являются национальным блюдом и лекарством от всего – местные верят в это. Так, 46-летний китаец решил поднять иммунитет и заодно приобщить к этому свою мать. Ему посоветовали лечение многоножками, которое, как оказалось, скорее убьет, чем поможет. Сначала его 78-летняя мама пришла в больницу с описанными выше симптомами, а после анализов узнали – в тех многоножках были Angiostrongylus cantonensis. Через несколько недель и сын обратился с теми же проблемами к врачам. Им назначили 3-недельный курс лечения, теперь уже им ничего не угрожает.

Исследователи решили провести эксперимент и купили живых многоножек – 7 из 20 оказались зараженными. После этого ученые пересадили инфекцию здоровым животным и те скончались.

Стоит остерегаться сырых продуктов и насекомых для принятия внутрь, потому что инфекция может поразить нервную систему, добравшись до мозга, и вскоре убить человека.