Сегодня, 17:17

Операция была проведена в Центре хирургии печени БСМП в Рязани.

Рязанские хирурги удалили пациентке гигантское образование на печени, используя метод лапароскопии. Огромная эхинококковая киста размером в 20 сантиметров образовалась на правой части печени из-за паразитарного влияния эхинококка.

Врачи из Рязани сделали маленькое отверстие и иссекли фиброзную капсулу, при этом удалось удалить герминативную оболочку.

Центр выполняет операции подобного рода в течение десятилетия, но такой размер эхинококкового образования удалялся ими впервые.

Сообщается, что пациентка пришла в норму после оперативного вмешательства через сутки. Сейчас с ней все в порядке, она чувствует себя превосходно.