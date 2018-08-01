«Трамп так не считает»: Американцы уверены, что NASA должно заняться проблемами климата

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Жители США хотят, чтобы ведомство решало проблемы, непосредственно касающиеся их самих.

О ключевых целях NASA американских граждан расспросило агентство Bloomberg. Результаты социологического исследования показали, что точки зрения населения США относительно миссии аэрокосмического агентства расходятся с позицией Белого дома. В частности, американцы уверены, что NASA должно заняться проблемами изменения климата на планете, но Дональд Трамп так не считает. Как известно, именно он инициировал выход США из Парижского соглашения и в целом продвигает политику сокращения затрат на космические исследования.

Возвращаясь к итогам опроса, стоит отметить, что в целом видение функций NASA у американцев неоднородно. В частности, за решение климатических проблем выступают не большинство опрошенных, а лишь 43%. В то же время четверть респондентов уверена, что агентству стоит сосредоточиться на защите планеты от астероидов. 8% участников исследования считает ключевой целью NASA колонизацию Марса и прочих планет и всего 3% уверены, что первоочередной задачей ведомства является высадка на Луне.

Ранее мы писали, что NASA и Роскосмос не знают, как вернуть МКС на Землю.