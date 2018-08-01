Граждан США призывают перестать стирать презервативы

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В Twitter от американского санитарного ведомства появилось необычное сообщение, которое рассмешило юзеров.

Представители центра по контролю и профилактике заболеваний США призывают граждан перестать стирать презервативы на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Несмотря на то, что данная просьба для многих прозвучала смешно, служба уверяет, что американцы упорно этим занимаются.

Оказалось, заявления главного санитарного ведомства не беспочвенны – есть граждане, которые в целях экономии стирают и сушат использованные контрацептивы, а затем применяют их снова. В центре уверены, что только новые барьерные контрацептивы смогут уберечь человека от нежелательной беременности, а также ряда опасных инфекций, передающихся половым путем.

Медики рекомендуют использовать контрацепцию по назначению, согласно идущей в комплекте инструкции по применению.