Учёные создали бесплатный сервис для прогноза инсульта и сердечного приступа

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Каждый желающий может ввести данные о своём здоровье и получить прогноз о сердечных заболеваниях на ближайшие 10 лет.

Американские учёные из Далласского юго-западного медицинского центра недавно создали специальный бесплатный сервис, который поможет людям узнать, будет ли у них сердечный приступ или инсульт в ближайшие года.

Сервис называется Astro-CHARM. Он позволяет каждому человеку бесплатно совершить расчёты для получения прогноза. Он покажет риск появления тяжёлых проблем с сердцем. Для этого нужно внести данные о состоянии сердца человека, о давлении, о холестерине, о кальции в крови и о наследственности.

На основании этих данных программа автоматически высчитывает, будет ли у человека в ближайшие 10 лет инсульт или сердечный приступ. По словам разработчиков, они старались сделать, чтобы программа давала максимально точные предсказания. Исследователи заявили, что сервис Astro-CHARM значительно увеличивает возможность раннего обнаружения и профилактики сердечных заболеваний.

Полученные результаты позволят людям вовремя обратиться к врачу, чтобы пройти профилактическое лечение. После него можно снова сдать анализы и узнать новый прогноз Astro-CHARM о потенциальных рисках возникновения инсульта или сердечного приступа.