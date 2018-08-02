Ученые Урала отправятся в Гоби за метеоритами

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Сейчас астрофизики собирают информацию о потенциально интересных участках и обсуждают технические моменты экспедиции.

Ученые Урала вместе при помощи коллег из Академией наук Монголии отправятся в пустыню Гоби для поисков метеоритного вещества. Специалисты Уральского федерального Университета, обладающие внушительным опытом поиска метеоритов в России и за ее пределами, намерены исследовать территорию от Улан-Батора до Гоби и обратно в столицу Монголии - их путь составит около 4 тысяч километров. Отправиться на поиски уникальных космических предметов ученые, приобретшие большой опыт подобной работы в Чили, Иране и в Антарктиде, планируют через 20 дней, а завершат свою экспедицию 10 сентября.

На данный момент астрофизики изучают данные о значимых и заслуживающих внимания местах, а также планируют все технические моменты поездки. План экспедиции и подготовка к ней также обсуждались на 81-м Собрании международного метеоритного общества при участии специалистов из Германии и Франции.

Ученые отметили, что перед ними стоит сложная задача, ведь ранее в Гоби ни разу не находили метеориты. Организационную поддержку им окажут коллеги из Монголии, которые также примут участие в исследовании важных находок и написании совместных научных работ - это предусмотрено заключенным соглашением между УрФУ и Академией наук Монголии. Астрофизики УрФУ специализируются на исследовании космических веществ. Для исследования внеземных материалов сотрудники университета создали лучшую в мире специализированную лабораторию Extra Terra Consortium.