Ученые: Отсутствие физической активности приводит к сахарному диабету

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Исследователи убеждены, что для этого достаточно полениться 2 недели.

Ученые из канадского Университета МакМастер заявили о том, что отсутствие физической активности приводит к сахарному диабету у людей, которые склонны к данному заболеванию. Лень может стать фактором, провоцирующим появление болезни.

Исследователь Крис Макглори утверждает, что проведенные двухнедельные исследования на пациентах подтвердили появление первых симптомов диабета у людей, которые пассивно провели это время. Вернувшись к обычной жизни, признаки заболевания не исчезли. В ходе эксперимента участвовавшие испытуемые захотели сократить шаги до 1000, что для здорового человека - крайне мало.

Ученые исследовали уровень сахара и показатели крови в течение всего эксперимента. Ученые сделали вывод, что пожилые пациенты во время болезни, при которой ограничивается физическая активность, могут заболеть диабетом второго типа.

Недавно исследователи из Университета Орегон выяснили, что подхалимы работают менее эффективно, чем их коллеги. По мнению ученых, лесть забирает моральные силы, поэтому такие люди хуже справляются со своими рабочими обязанностями.