Польские археологи обнаружили на дне озера древнее оружие

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Подводная экспедиция нашла целый склад средневекового и древнего оружия.

Исследователи из Института археологии Варшавского университета около городка Любаново в озере обнаружили древнее оружие, которое было утоплено там, скорее всего, германскими язычниками 2 тысячи лет назад в ритуальных целях. С 2015 года это озеро подвергается подводным исследованиям и пока в нем были обнаружены образцы оружия римского времени, германцев, а также, что весьма странно, оружие XI-XV века, хотя с появлением христианства данный ритуал исчез, ученые предполагают, что это оружие было захоронено там славянами. При этом римские образцы были утоплены ближе к берегу, в то время как остальные дальше и достаточно глубоко. Польские подводные археологи также нашли на дне озера неразорвавшиеся мины времен Второй мировой войны. Предположительно, они оказались там в 1945 году.

Ранее сообщалось, что в Египте археологами была обнаружена древняя мастерская по бальзамированию. Там были найдены материалы, которыми проводилась процедура, а также средства мумификации.