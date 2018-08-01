Из девяти претендентов выберут кандидата от ОАЭ на полет на МКС

Сегодня, 15:52

Роскосмос сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили 9 претендентов на полет на МКС.

Делегация космического центра ОАЭ вместе с претендентами уже находится в России. В течение 3 недель будет проводиться их медицинское освидетельствование, в результате которого из девяти претендентов будет выбран не один кандидат, а два (основной и дублер).

Сразу же после отбора начнутся обучение работе с оборудованием и конкретная подготовка к полетуна МКС, который запланирован на апрель 2019 года на корабле «Союз МС-12». Возвратится на Землю первый космонавт ОАЭ вместе с экипажем ТПК «Союз МС-10». Он должен провести в космосе 10 суток.

Роскосмос рассчитывает, что полетом в космос представителя ОАЭ двустороннее сотрудничество не ограничится. Российская сторона желала бы наладить долгосрочное взаимодействие с космическим центром ОАЭ имени Мохаммеда ибн Рашида и ждет их заказов на запуск спутников. Этот центр производит спутники дистанционного зондирования Земли и на основе информации с этих спутников предоставляет всевозможные снимки и сервисы различным потребителям по всему миру.

Кроме того, космический центр ОАЭ разрабатывает марсианскую программу. В 2021 году планируется отправка к Марсу космического зонда для сбора различной научной информации. Существует также концепция Марс-2117 , разрабатываемая центром, предусматривающая создание марсианской колонии землян.