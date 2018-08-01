Учёные назвали главную проблему при путешествии на Марс

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Исследователи опасаются бактерий, которыми может быть заражена планета. Кроме того, астронавты могут и сами заразить поверхность Марса. Земные бактерии смогут выжить и размножиться.

У современного человечества есть большая мечта – ступить на другую планету. Многие современные учёные работают над этим вопросом. В частности, Илон Маск планирует отправить первого человека на Марс уже в 2024 году. Однако, перед тем, как попасть на другую планету, людям ещё многое предстоит выяснить. Сейчас же учёные назвали главную проблему.

Для учёных очень важно при путешествии не просто сохранить на Марсе полезные микробы и микроэлементы, но и получить возможность защитить свой организм от тех форм жизни, которые человек может там найти. Этот вопрос требует очень жёсткого контроля. По словам учёных, сама планета может пострадать от появления на ней человека и от влияния его бактерий. В это же время на Марсе могут быть смертельные формы жизни, к которым человеческий организм может быть попросту не подготовлен.

Астронавты будут ходить по Марсу, на них попадёт пыль, камни и мелкие частицы. Пока что учёные не знают, как убедиться в том, что среда Красной планеты безопасна. Кроме того, марсианская пыль может случайным образом попасть в системы жизнеобеспечения, к примеру, в вентиляцию.

Марсианская жизнь может быть такой сложной и обладать рядом характеристик, которых земные учёные попросту никогда не видели. Кроме того, астронавты сами могут «заразить» Марс своими отходами. К примеру, они могут попасть в ледники, а бактерии могут разнестись ветром, выжить и размножиться.