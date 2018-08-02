Ученый заявил о земном происхождении Тунгусского метеорита

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На конференции в Красноярске так заявил профессор МГУ Алексей Ретеюма. По его мнению, аномалии, приведшие к взрыву, произошли вследствие изменения магнитного поля Земли.

В соответствии с гипотезой ученого, произошел мощный импульс глубинной дегазации в кратере Куликовского палеовулкана. В результате произошел взрыв гремучей смеси, а также выброс электромагнитного сгустка. В результате также образовались крупные болиды.

Ученый говорит, что гипотезу о земном происхождении взрыва подтверждает низкое содержание озона в современной атмосфере. Это он объясняет выходом большого количества водорода в результате глубинного взрыва.

Для подтверждения этой гипотезы необходимо провести газовый анализ территории Куликовского палеовулкана и окружающих его геологических структур, обращая особое внимание на концентрацию водорода.

Катастрофа, называемая падением Тунгусского метеорита, произошла 30 июня 1908 года. В районе реки Подкаменная Тунгуска очевидцы увидели пролетевший огненный шар, который взорвался над тайгой.

В результате взрыва был повален лес в радиусе 40 километров, начался лесной пожар, в результате чего вся прилегающая территория опустела.

Несколько ночей после взрыва небо ночью светилось так, что можно было читать.

Энергия взрыва Тунгусского метеорита составила 10-40 мегатонн тротилового эквивалента. Это можно сравнить с энергией 2 000 ядерных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

Теории происхождения этого взрыва охватывают версии падения ледяного ядра кометы, крушения корабля инопланетян, столкновения с черной дырой или с облаком космической пыли, взрыва болотного газа или столкновения с куском плазмы Солнца.