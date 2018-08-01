Произведённая в КНР многоразовая лёгкая ракета сможет взлетать каждый день

Сегодня, 15:08

Главным преимуществом Lightning Dragon №.1 является то, что она может производить запуск спутников через каждые 24 часа. С информацией об этом выступили представители фирмы – разработчика CASC.

Согласно предоставленной информации, произведённая в КНР многоразовая лёгкая ракета сможет взлетать в космос каждый день. Она способна доставить на орбиту грузы небольшого размера с весом до 150 кг.

Ещё одним преимуществом Lightning Dragon №.1 является наличие короткого производственного цикла. CASC гарантирует, что ракета будет предоставлена клиенту для совершения запусков уже через полгода после того, как подпишется договор.

После того, как корабль возвратится на свою посадочную платформу, понадобится лишь 24 часа, чтобы он смог вновь вывести в космос очередную партию груза.

Высота грузового отсека – 1,5 метра. Длина и ширина – по 1,1. В нём можно осуществить размещение одного крупного спутника или нескольких маленьких.

Стоимость одного запуска Lightning Dragon №.1 не оглашается. Однако, в CASC сообщают, что она будет заметно ниже в сравнении с конкурентами.

Частные компании осознали, что космос может быть доступен не только для космических гигантов. Просто нужно соизмерять свои амбиции. Вряд ли амбициозный полёт на Марс принесёт существенную выгоду Илону Маску.

Появление Lightning Dragon №.1 продемонстрировало, что Трамп не случайно говорил о техническом отставании. При необходимости, КНР может в кратчайшие сроки, буквально, забросать орбиту спутниками.