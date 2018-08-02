Новая лаборатория LG в Канаде займётся исследованиями в сфере искусственного интеллекта

Сегодня, 01:45

Лаборатория организует сотрудничество с университетом Торонто в Канаде, в котором исследования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) ведутся уже какое-то время.

Компания LG Electronics объявила, что новая лаборатория будет носить название AI Research Lab. Партнерство с канадским ВУЗом планируется продолжать в течение пяти лет. Такое сотрудничество находится в рамках стратегии Open Platform-Open Partnership-Open Connectivity. Эта стратегия предусматривает инвестиции в перспективные стартапы в области (ИИ) в Северной Америке.

Планируется, что создаваемая лаборатория займется фундаментальными исследованиями. Конкретные проекты пока озвучены не были.

Подобные лаборатории компания LG Electronics уже организовала в США, Южной Корее, Индии и России.

Разработки различных технологий в сфере искусственного интеллекта сегодня – важнейшее направление развития прикладной науки. Эту истины понимают, например, в Samsung. Компания открыла лабораторию по исследованию искусственного интеллекта в Канаде еще в октябре 2017-го.

Сложно объяснить это, но Канада становится одним из лидирующих центров в разработках ИИ. Именно в эту страну стягиваются инвестиции крупных компаний. Лаборатории организованы в Эдмонтоне, Оттаве, Монреале. Приоритетная тема разработок – беспилотный автомобильный транспорт.

Канадское правительство также инвестирует бюджетные деньги в работы в сфере ИИ. В ближайшие несколько лет нас ждут прорывы в этом направлении. Интернет-сети 5G также разрабатываются для того, чтобы обеспечить скорость передачи информации, необходимой для технологий ИИ.