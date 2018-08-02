Ученые: Найден эффективный метод борьбы с бессонницей

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Разработать методику приведения организма в сонное состояние помогли древнеиндийские практики медитации.

Ученые из Гарвардского университета во главе с Эндрю Вейлом заявили о том, что ими найден эффективный метод борьбы с бессонницей за 1 минуту. Вейл считает, что снотворные и правильное положение тела перед сном – прошлый век. Ученый говорит, что для быстрого засыпания нужно просто правильно дышать.

Метод получил название «4-7-8». Автор методики утверждает, что для реализации необходимо первые четыре секунды держать дыхание на вдохе, на семь секунд затаить дыхание и восемь секунд выдыхать. Во время таких манипуляций при правильном выполнении можно уснуть буквально через минуту.

Вейл считает, что этот метод будет особо актуален для тех, кто страдает от депрессий или стрессовых ситуаций.

Ранее ученые выяснили, что окрашивание волос на регулярной основе может провоцировать рак молочной железы. Для предотвращения заболевания исследователи рекомендуют делать это не чаще, чем раз в два месяца.