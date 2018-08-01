В США мальчик выжил после удаления третьей части мозга

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Ребёнок должен был потерять возможность обрабатывать визуальную информацию и распознавать лица. Но мозг научил этой функции свои здоровые участки.

В США хирурги удалили 6-летнему Таннеру Коллинзу большую часть головного мозга из-за онкологии. У ребёнка была найдена доброкачественная опухоль. Команда врачей из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге рассказала, что поражённая часть мозга отвечала за обработку визуальных эффектов.

В результате, мальчик потерял возможность обрабатывать и распознавать лица людей. Сейчас ребёнку 12 лет, и он рассказал, что смог каким-то образом восстановиться. Сейчас Таннер прекрасно понимает лица.

Учёные рассказали, что они наблюдали за пациентом и изучали, как его мозг будет себя вести и адаптироваться к потере возможности визуальной обработки.

Отец Таннера Карл Коллинз рассказал, что опухоль была на правой стороне мозга ребёнка. Сначала у мальчика началась сильная рвота и головные боли, затем появились и судороги. Тогда семья даже не подозревала, что всему виной опухоль.

Когда был поставлен диагноз, у родителей Таннера появился выбор: просто ждать смерти, или же дать врачам возможность удалить опухоль головного мозга и получить возможность, что все симптомы пройдут.

Врачи понимали риски, но хотели удалить опухоль головного мозга и сохранить Таннеру нормальную жизнь. В результате, ребёнку удалили одну третью часть мозга, отвечающего за обработку визуальной информации, и он выжил.

Ребёнок должен был потерять целый ряд мыслительных возможностей, но всё оказалось не так. Врачи увидели, что левое полушарие мозга буквально немного подвинулось и получило функцию обработки визуальной информации.

Сейчас Таннеру 12 лет и он не просто выжил после удаления третьей части мозга, но и полностью восстановился. Он занимается спортом и собирает монеты. Кроме того, IQ мальчика без третьей части мозга выше среднего.