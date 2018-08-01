Учёные: Между раком мозга и электромагнитными полями связи нет

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Таким образом, опровергнут один из мифов о мобильных телефонах. В этом плане они безвредны.

Проведение статистического анализа не показало наличие корреляции между этими явлениями. Учёные доказали отсутствие связи между раком мозга и электромагнитными полями.

К такому выводу пришли ученые, работающие в Барселонском институте глобального здравоохранения. Очевидной связи между этими двумя факторами они не установили.

Учёные организовали исследование, в ходе которого пытались установить уровень влияния электромагнитных полей на людей. В эксперименте участвовали больше 9,5 тысяч человек. Среди них половина страдали раком мозга.

Опросники, подготовленные специалистами, определяли то, насколько плотно люди работали с такими излучающими приборами, как радары, телекоммуникационные антенны, аппаратура медицинской диагностики, микроволновые печи и другое.

Результаты анализа полученных данных не подтвердили ранее бытующего мнения, что те влияют на процесс появления рака мозга.

О том, что эту страшную болезнь может вызвать частое пользование мобильными устройствами, ранее писалось во многих журналах. Для пользователей гаджетов даже разрабатывались своеобразные нормативы.

Как оказалось, бояться того, что собственный девайс принесёт рак мозга, не стоит.