«Пронёсся с невероятной скоростью»: Гигантский НЛО заметили возле Юпитера

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Таинственный объект путешествует по Солнечной системе, вызывая массу споров относительно своего происхождения.

Возле Юпитера астрономы-любители на днях заметили гигантский НЛО. Житель США из Хьюстона, штат Техас рассказал, что смог снять на камеру пролёт огромного продолговатого объекта, который пронёсся мимо планеты с невероятной скоростью. Ролик мужчины был опубликован на YouTube-канале известного уфолога с псевдонимом Mr MBB333. Судя по опубликованным кадрам, речь идёт о массивном небесном теле, коим точно не является один из спутников Юпитера.

Среди пользователей разразилась дискуссия относительно происхождения данного НЛО. Многие предположили, что это может быть корабль пришельцев, способный преодолевать большие расстояния с немыслимой скоростью. Некоторые участники обсуждения предположили, что речь может идти об астероиде. Причём, судя по видео, космическим объектом, путешествующим по Солнечной системе, скорее всего, является Оумуамуа.

Напомним, недавно стало известно, что едва не убивший Землю астероид развил огромную скорость.