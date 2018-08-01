Онкологи: Увеличение смертности от рака легких среди женщин на 43% – результат курения

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Изучив основные тенденции прогрессирования онкологических заболеваний, ученые Международного университета Каталонии дали свои прогнозы на ближайшие годы и предложили меры по предупреждению этого недуга.

Результаты исследований в целом были неутешительны. Так, по расчётам ученых, к 2030 году смертность от рака лёгких среди женщин увеличится на 43%. В то время, как показатели умерших от рака груди снизятся на 10%. Для этого онкологи изучили данные из более, чем 50 стран мира. С целью предотвращения роста смертности от рака, специалисты предложили ряд мер, которые помогут предупреждению возникновения онкологических заболеваний. По их мнению, необходимо усилить антитабачную рекламу и пропаганду здорового образа жизни. По многим показателям, рак – результат курения и других вредных привычек, загрязненной окружающей среды и некачественных продуктов питания. Парадоксально, но в развитые страны находятся в числе лидеров по смертности от онкологических болезней.