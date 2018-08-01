Учёные назвали продукты, которые помогут снять стресс

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Постоянное чувство тревожности может привести к нарушению работы кишечника и спровоцировать воспаление внутренних органов.

Ирландские учёные в Университетском колледже Корк изучили влияние пищи человека на его психическое состояние. По итогам исследования специалисты назвали продукты, которые помогут снять стресс. Выяснилось, что чечевица, злаковые крупы и фрукты содержат в себе большое количество клетчатки. Последняя благоприятно сказывается на кишечнике, а именно провоцирует выделение в нём короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), что в итоге снимает стресс и избавляет человека от тревожных состояний. Исследователи утверждают, что постоянные расстройства приводят к ухудшению герметичности стенок кишечника. В итоге инфекции из органов пищеварения попадают в организм и провоцируют воспаления внутренностей. Насколько достоверны результаты работы ирландских учёных, пока судить трудно. Вероятнее всего, здесь каждый сам для себя решит, можно ли верить данному утверждению, попробовав предложенный рецепт избавления от стресса.

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