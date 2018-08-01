Учёные: Жизнь на планете может возникнуть без тектоники плит

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Доказать данную теорию удалось посредством компьютерного моделирования.

Год за годом учёные открывают новые экзопланеты, на которых потенциально может существовать жизнь. Одновременно с тем, исследователи изучают факторы, способствующие появлению благоприятных условий для этого. В частности, до последнего времени считалось, что без тектоники литосферных плит жизнь на той или иной планете возникнуть не может. Всё потому, что объекты с единой плитой не будут выделять из своих недр требуемый объём углекислого газа.

Последние исследования в данной области показали, что подобные доводы не всегда ве6ны. Посредством компьютерного моделирования учёные доказали, что даже при отсутствии тектоники плит на планете может зародиться и развиваться жизнь. Это позволило совершенно по-иному взглянуть на ситуацию с экзопланетами.