Томские ученые решают проблему ограничения подвижности позвонков

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Керамические импланты для лечения при повреждениях позвоночника разрабатываются в Томском госуниверситете и ИФПМ СО РАН.

При эндопротезировании ученые традиционно используют керамику, из-за ее высокой биомеханической совместимости с человеческой костью. Именно поэтому томские специалисты решают проблему ограничения подвижности позвонков за счет многослойной конструкции на основе керамики. Создав имплант правильного строения, экспертам удастся сохранить подвижность позвонков и, как результат, свободу действий травмированного человека.

В своей работе томские ученые используют компьютерное моделирование. Технологии позволяют максимально точно разобраться в закономерностях функционирования как здорового, так и патологического позвоночника.

К слову, разработанные в ИФПМ СО РАН импланты уже успешно зарекомендовали себя в хирургии. В 2017 году томские врачи провели первую в России операцию по устранению дефектов костных тканей лица.

Значительных успехов в медицине добились и американские ученые. Ранее в Университете Джона Хопкинса было успешно протестировано на мышах первое в мире средство от облысения и седины. Результаты превысили все ожидания, а специалисты не сомневаются, человеческий организм без проблем примет уникальное лекарство.