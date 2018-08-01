В Турции нашли могилу, которая навсегда изменит историю археологии

Сегодня, 10:15

Учёные хотят реконструировать античный парк, чтобы сделать из него величайший в регионе музей под открытым небом.

В Турции местные учёные нашли монументальную могилу, она скрывает в себе реликвии, которым порядка 2400 лет. Исследователи утверждают, что данное открытие стало наиболее значимым за последние 100 лет и навсегда изменит историю археологии. Известно, что античный парк древнего правителя Хектамоноса был обнаружен в ходе раскопок в 2010 году. Здесь же расположена его гробница с множеством подземных ходов. Исследователи подчёркивают, что более чем за два тысячелетия эти места неоднократно были разграблены, больше всего пострадали фрески, обрамлённые золотом. Также значительный урон парку нанесли контрабандисты и геологи, которые прорыли под землёй многочисленные скважины и ходы.

В то же время, даже при тех повреждениях, данный архитектурный памятник представляет огромную ценность и является величайшей находкой турецкой археологии, считают учёные. После восьми лет реставрации парк хотят открыть для посещения. В ближайшей перспективе власти планируют включения данного памятника в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.