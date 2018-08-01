Желание завести детей делает женщин привлекательнее и сексуальнее, считают ученые

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Исследователи из университета Шеффилда выяснили, как стремление женщин к материнству отражается на их здоровье, внешнем виде и сексуальности.

По мнению ученых, решение завести ребенка разделяет жизнь женщины на «до и после». Большинство из них подходят к этому важному вопросу со всей ответственностью. Зачастую представительницы прекрасного пола в связи с этим готовы пересмотреть свои взгляды на образ жизни, пищевой рацион и даже сексуальную жизнь. Специалисты опросили 1000 женщин, которые решили забеременеть, чтобы выяснить – какие изменения произошли с ними. Выяснилось, что каждая третья женщина бросает курить, каждая четвертая кардинально меняет свое меню, а каждая пятая старается избавиться от лишнего веса. Ученые утверждают, что желание иметь детей заставляет женщин идти на многие ограничения в своей привычной жизни. При этом, они единодушны: предвкушение грядущего материнства делает женщин привлекательнее и сексуальнее.