«Умрёте от сердечного приступа»: Лечение рака груди несёт смертельную угрозу

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Женщины рискуют обзавестись новыми опасными недугами во время борьбы с онкологией.

Последние исследования в области изучения онкологических заболеваний показали, что лечение рака груди несёт смертельную угрозу для пациентов. У людей, которые проходили лучевую терапию, наблюдалось резкое увеличение уровня сердечных заболеваний. По статистике, у данной категории женщин вероятность сердечного приступа вдвое (а при некоторых видах химиотерапии и в четверо) выше, чем у остальных пациентов. Учёные предупреждают, что страдающие от онкологии люди, борющиеся с недугом, рискуют погибнуть от другой угрозы. «Если не погибните от рака, то очень возможно, что умрёте от сердечного приступа», - предупреждают исследователи. Исследование было проведено Нидерландским Институтом рака. Учёные использовали медицинские данные 14 тысяч пациентов, страдающих раком молочной железы в период с 1970 по 2009 год.

Учёные призывают коллег искать более эффективные и менее опасные методики лечения. Авторы исследования подчёркивают, что не стремятся отговорить больных от лечения, но хотят предупредить их об угрозе их жизни, которая подстерегает их там, где её уже не ждут.