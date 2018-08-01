Джефф Безос и компания Blue Origin создадут на Луне космические деревни

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Миллионы людей будут жить в космосе, добывая полезные ископаемые и занимаясь наукой, считает миллиардер.

18 июля сотни сотрудников компании Джеффа Безоса Blue Origin собрались вместе с друзьями и семьями, чтобы посмотреть, как взлетает новая ракета New Shepard. Она стала настолько революционной, что раньше её приписывали к научной фантастике. Ракета New Shepard взлетела на 106 километров в самый космос, сбросила с парашютом капсулу с манекенами, имитирующие экипаж. После этого корабль вернулся на Землю и приземлился вертикально.

Глава компании Blue Origin и Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. Его состояние эквивалентно состоянию одного Билла Гейтса и 2,5 состояний Илона Маска. Сейчас на Amazon происходит давление со стороны того де Трампа. Однако по словам Джеффа Безоса, для него самой важной работой является именно космическая компания Blue Origin.

Миллиардер заявляет, что конечная цель компании Blue Origin – это миллионы людей, которые живут и работают в космосе. Новая ракета New Shepard – это только первый шаг на пути к этому. Уже в ближайшее будущее Джефф Безос планирует стать основоположником космического туриста, то есть каждый желающий сможет купить билет, пройти экспресс подготовку и полететь в космос.

Безос также намекнул, что вскоре Blue Origin приступит к созданию проекта «Новый Армстронг». Согласно последнему, астронавты совершат полёт на Луну, а затем создадут там целые космические деревни для добычи для и других ресурсов, которые нужны для производства ракетного топлива. В будущем проект «Новый Армстронг» и работа на Луне станут основой для путешествий по Солнечной системе.