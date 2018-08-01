NASA подготовило зонд Parker для исследования Солнца

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Автоматическая межпланетная станция уже на ракете-носителе. На её борту аппаратура в 1,5 млрд долларов.

Агентство NASA полностью подготовило зонд Parker для вывода его в космос. Задачей аппарата станет исследование Солнца.

Ближайшее удобное окно для пуска «откроется» на период 11 - 19 августа. Зонд предполагалось запустить ранее, но это событие откладывалось. Причиной этого было дополнительное тестирование систем его программного обеспечения.

Сейчас приготовления завершены. Зонд Parker готов отправиться в полёт для исследования Солнца.

Размеры зонда сопоставимы с теми, которые имеет небольшой автомобиль. Его тесты проводились в вакууме. Там он сначала подвергся испытаниям при температуре минус 180 градусов по Цельсию.

Затем температуру постепенно повышали, чтобы увидеть, как аппарат прореагирует на её экстремально высокие значения. Затем эти режимы постоянно чередовали.

Предполагается, что зонд будет работать на расстоянии в 6,4 млн километра от звезды нашей системы. Там температура станет достигать значений в 500 тыс. градусов Цельсия.

Скорость зонда составит 724 тыс. км/час. При таких условиях, на оборот вокруг Солнца он будет затрачивать 88 дней. Учёные рассчитывают, что Parker сможет совершить не меньше 24 таких витков.

Аппаратура на его борту стоит 1,5 млрд долларов.

Так близко к звезде не приближался ещё ни один земной аппарат. Если миссия зонда окажется удачной, это станет ещё одним прорывом NASA в изучении космоса.