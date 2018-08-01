NASA: По Земле ударят новые крупные метеориты

Сегодня, 09:11

Их размеры будут не меньше, чем у Челябинского. Защиты нет. Определить, куда они упадут, невозможно.

Специалисты NASA уверены, что уже в ближайшее время по Земле ударят новые крупные метеориты. Существующие системы слежения не позволяют определить их траекторию и вычислить места падения.

NASA выражает серьёзную обеспокоенность космической безопасностью. Участившееся падение всё более крупных астероидов может угрожать всему человечеству.

В настоящее время агентство закупило оборудование, необходимое для установки на орбите соответствующей станции, которая станет отслеживать крупные метеориты.

Новая система позволит отслеживать до 90% всех угроз и точно определять места падения на Земле крупных космических тел. Размер их должен быть больше 140 метров. В то же время эта система не сможет быть развёрнута ранее 2020 года, до которого человечество будет полностью беззащитным против атак космических тел.

Мало того, объекты меньшего размера будут ударять по планете в совершенно неожиданных местах. Существующие технологии просто не позволяют сделать расчёт их траектории.

К примеру, Челябинский метеорит, о котором узнал весь мир, имел в диаметре лишь 20 метров. Силу его удара почувствовал целый регион.

NASA предупреждает, что в течение ближайших нескольких лет Землю «поцелуют» ещё несколько подобных космических странников. Где это произойдёт, предсказать невозможно.