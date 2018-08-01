Эксперт: Российские военные спутники‐инспекторы изменили орбиту

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Причины такого маневра пока остаются неясны, в Минобороны России информацию также не комментируют.

Американский эксперт в области астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что российские военные спутники-инспекторы изменили орбиту. Специалист отметил, ссылаясь на собственные наблюдения, что речь идёт об аппаратах «Космос-2519» и «Космос-2521». Спутник «Космос-2523» пока остался на своей орбите и никаких маневров не осуществляет. Макдауэлл отметил, что серьёзно движение и запуск двигателей российских военных космических аппаратов наблюдается с конца июня до настоящего времени. Причины подобной активности остаются неясны. В Минобороны России данную информацию не комментируют.

Как известно, спутники-инспекторы используются для нужд армии России. Их целью является наблюдение за поверхностью Земли, а также взаимодействие с другими орбитальными аппаратами. У российских установок есть возможность перемещаться по околоземной орбите.

Ранее мы писали, что NASA учится ремонтировать спутники прямо на орбите Земли. Специалисты агентства разрабатывают технологию позволяющую осуществлять обслуживание аппаратов, не спуская их на поверхность планеты.