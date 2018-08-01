«Паразиты активизировались»: Учёные предупредили о смертельной опасности купания в озёрах

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Опасные организмы выделяет обычная улитка. Поэтому стоит особенно избегать болотистых мест, где полчища паразитов особенно активизировались.

Не секрет, что дети проводят много времени на улице, особенно в летний период времени. Однако в США чиновники из государственных институтов ведомств предупредили родителей о смертельной опасности. Специалисты заявляют, что дети должны быть особенно осторожны, когда находятся возле озёр, прудов и рек. Всему виной большое количество паразитов, которые активизировались. Учёные предупредили, что они могут вызывать аллергическую реакцию. Также было сказано и о смертельной опасности купания в реках и озёрах, так как паразиты могут вызвать смерть аллергика.

По словам экспертов, паразитов могут выпускать обычные улитки в пресную или солёную воду. Подхватить болезни в реке или озере чаще всего можно летом. Учёные советуют избегать купания в болотистых местах, где обычно и живут улитки.

Выпущенные улитками паразиты могут вызвать зуд, жжение или покалывание. Через 12 часов после контакта с паразитами у человека может появиться сильная сыпь. Кроме того, реакция организма на паразитов из улитки может быть и более тяжёлой, если у человека есть аллергия.

Учёные рассказали, что если человек всё же заразился паразитами из улитки, то стоит сразу же обратиться к врачу. Он выпишет специальный крем, который снимет зуд и сыпь. Как правило, паразиты полностью исчезнут из организма человека за неделю, а вместе с ними уйдут и симптомы.