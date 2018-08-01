NASA учится ремонтировать спутники прямо на орбите Земли

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Данная технология позволит найти новые решения также и в других отраслях деятельности.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) занимается разработкой новой технологии, позволяющей ремонтировать спутники прямо на околоземной орбите. Ведомство учится обслуживать космические аппараты вдали от Земли, не спуская их на поверхность планеты.

Сейчас для того, чтобы выполнить подобные процедуры, учёным требуется доставить спутник в специально оборудованную лабораторию, предварительно произведя его обследование на предмет наличия радиации или опасной инфекции. Затем, после ремонта или планового обслуживания, аппарат вновь запускают на орбиту. Всё это занимает много времени и достаточно дорого обходится NASA. Решить данную проблему могут новые роботизированные технологии. Внедрение разработанных агентством методик позволит существенным образом упростить процесс обслуживания и срок работы спутников.

В NASA подчёркивают, что данный проект будет полезен не только конкретному ведомству, но и всему миру. В агентстве напомнили, что их разработки почти всегда находят применение в других сферах. К примеру, в данном случае это может позволить выполнять обслуживание автомобильного транспорта без остановок в дороге.

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