Летящий от Земли к Луне НЛО случайно попал на видео

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Американец, снимающий крупные планы светила, был шокирован увиденным.

Житель США из Трентона, штат Нью-Джерси поделился в сети видео, снятым им на днях во время наблюдения за Луной. На представленных кадрах видно, что неизвестный объект движется в открытом космосе, совершенно не скрываясь от посторонних глаз. НЛО, летящий от Земли к Луне, попал на видео случайно.

Мужчина отметил, что часто снимает пейзажи Луны, он любит рассматривать в объектив своей камеры кратеры на поверхности спутника, а также края светила. Так было и в этот раз, однако здесь мужчина заметил несвойственный для традиционных съемок объект. НЛО двигался с размеренной скоростью и имел чёткие очертания. Американец признался, что был шокирован увиденным. Найти разумное объяснение данному факту он так и не смог. Тем не менее, эксперты при просмотре ролика пришли к выводу, что скорее всего, на видео попала Международная космическая станция (МКС). Как известно, в день она совершает примерно 15,5 оборота вокруг Земли.

Ранее мы писали, что астроном показал на видео взлет НЛО с поверхности Луны. Ролик вызвал в сети большой ажиотаж.