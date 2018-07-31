Ученые сообщили о великом противостоянии Земли и Марса 31 июля

Сегодня, 22:22

Специалисты предупреждают, что сегодня можно будет наблюдать явление, которое происходит только раз в несколько лет.

Сегодня, 31 июля, Марс максимально близко будет находиться к планете Земля и его будет видно невооруженным глазом около полуночи в ясную погоду. Сближение планет Земли и Марса происходит раз в полтора года, а в этот раз ученые сообщили о великом противостоянии с минимальным расстоянием между ними, всего 57,5 млн километров, раз в 15-17 лет, так как планеты имеют эллиптичную форму. Практически вся поверхность Марса, которую увидят земляне будет освещена Солнцем, так как планета будет отражать солнечные лучи максимально ярко. Именно это явление, по словам астрономов, будут наблюдать сегодня жители Земли.

Считается, что Марс является предсказателем каких-либо военных катаклизмов на нашей планете и потому за ним происходит такое пристальное наблюдение.

Также человечество мечтает колонизировать Марс, однако, пока что это остается только иллюзией, так как пока никаких условий для формирования там жизни пока нет.