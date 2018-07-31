Ученые обнаружили четыре крупных разрыва мантии под Тибетом

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Разломы образовались при столкновении Евразии и Индии. В них может накапливаться напряжение, которое провоцирует разрушительные, смертоносные землетрясения.

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили четыре крупных разрыва земной мантии под Тибетом, которые объясняют разрушительные землетрясения в необычном регионе. Геолог Сяодун Сун пояснил, что при столкновении Индийской и Евразийской тектонических плит произошло несколько значимых явлений: сформировался нынешний вид Восточной Азии, и образовались условия для страшных землетрясений в данном регионе. Эти выводы эксперты сделали на основе наблюдений за последними крупными сейсмическими толчками на Тибете. По размерам колебаний, специалисты смогли виртуально погрузиться на глубину 160 км к месту соприкосновения тектонических плит, и изучить особенности их строения. Было установлено, что верхний слой мантии Земли имеет четыре крупных дефекта, в которых потоки коры движутся по другим принципам в отличных направлениях и с иной скоростью, не как на соседних участках.

Причину и механизм образования разрывов геологам еще предстоит выяснить, однако сделанное ими открытие объясняет необычный характер извержения вулканов при формировании шва между плитами, и странные землетрясения в южных регионах Тибета, которые развиваются в необычных местах плоскогорья, где не было разрывов коры и сейсмической напряженности.

Сделанное открытие позволит ученым прогнозировать будущие колебания земной коры, их место и силу, что защитит местных жителей от смертельной опасности.