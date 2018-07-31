Специалисты: Занятия футболом причиняют женщинам больше вреда, чем мужчинам

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Физическая активность положительно сказывается на здоровье тех, кто не забывает о спортивных занятиях. Однако специалисты уверены, что интенсивные занятия спортом могут иметь вредные последствия.

Группа учёных из Медицинского университета Альберта Эйнштейна провела исследования того, как футбол воздействует на мозг игроков. Исследовав снимки 49 мужчин и 49 женщин в возрасте от 18 до 50. Основным критерием было то, что все из них увлекались футболом. Для представительниц слабого пола игра оказалась значительно вреднее. На снимках они увидели, что область пострадавших тканей в 5 раз больше, чем у мужчин.

Из-за этого могут развиваться серьезные проблемы с мозгом в будущем. Травмированные ткани могут привести к болезням или стать причиной того, что некоторые из них сложней диагностировать. Также из-за этого быстрей развиваются возрастные когнитивные расстройства. Эффект лёгких, но постоянно повторяющихся травм головы чаще всего возникает из-за ударов ей по мячу, а никак не из-за падений.