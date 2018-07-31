Тайны Красного Камня в Хакасии раскрывают археологи

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Один из древнейших курганов Хакасии приоткрыл свои секреты. В ходе совместной экспедиции Российской академии наук и Русского географического общества археологи совершили интересные находки.

Считается, что могильник Красный Камень Боградского района относится к окуневской культуре (культура скотоводов Сибири рагннего бронзового века II тысячелетия до н.э.), но у него выше насыпь и другое строение. Центральное захоронение было исследовано несколько лет назад. Это захоронение женщины. Там был найден мастерски изготовленный костяной гребень.

Раскопки второго кургана были проведены в рамках проекта «Тайны древних художников Сибири». Здесь центральное захоронение было разграблено, и в нем оказался другой человек, причем лежащий в странной позе на левом боку. Он явно не принадлежит к окуневской культуре. Предположительно, этот человек принадлежит к последующей, андроновской культуре.

Внешность людей в захоронениях – европеоидная, рост высокий, около 180 см. Есть и парные захоронения. В одном из боковых захоронений было найдено большое количество дисков из бронзы, которые, скорее всего, нашивали на одежду. Это, скорее всего, захоронение жрицы. В центре располагался большой диск, остальные бляшки обрамляли его. Ритуальный наряд был сложен в сумку у ступней погребенной.

Часть могил осталась в сохранности. В захоронениях Красного Камня археологи нашли множество керамики, бисера, украшений из рогов.

Окуневская культура оставила о себе память не только в виде курганов. На скалах встречаются многочисленные картины, относящиеся к этому периоду. Встречаются особые стелы, представлявшие, вероятно, божеств.

Хакасия представляет невероятный интерес для археологов. Могильники понемногу раскрывают свои тайны.