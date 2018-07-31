Гигантский НЛО на Филиппинах замаскировался за облаками

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Пришельцы изучают условия жизни на Земле прежде, чем начать полномасштабное вторжение, считают уфологи.

Загадочный НЛО в форме тарелки заметили на Филиппинах. Гигантский объект замаскировался за облаками, но всё равно был обнаружен местными жителями. Инцидент произошёл в городе Генерал-Сантос на острове Минданао. Очевидцы начали снимать НЛО на камеры своих смартфонов. Один из них утверждает, что матрица гаджета не способна передать те цвета, которыми переливалась данная фигура. Люди решили, что корабль пришельцев начал вторжение и вот-вот оккупирует их страну. Между тем, уфологи, изучив кадры с места событий, пришли к выводу, что речь может идти об НЛО, который прибыл на разведку. Корабль пришельцев, по мнению конспирологов, изучал условия жизни на Земле прежде, чем начать вторжение.

К слову, далеко не все филиппинцы всерьёз отнеслись к инопланетной теории. Многие скептически восприняли слухи о визите пришельцев. Учёные и вовсе заявили, что ни о каком НЛО речь идти не может, а увиденное местными жителями явление представляет собой оптическую иллюзию, вызванную искривлением солнечного света.